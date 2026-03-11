Haberler

Yayladağı'nın gizli cenneti Karamağara koyuna Sualtı Savaş Müzesi kuruluyor

Hatay Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında, Yayladağı ilçesinde planlanan Sualtı Savaş Müzesi Projesi için değerlendirme toplantısı yapıldı. Proje ile Karamağara Koyu'nun dalış turizmine kazandırılması ve bölgenin tanıtımına katkı sunması hedefleniyor.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında, Yayladağı ilçesi Karamağara Bölgesi'nde hayata geçirilmesi planlanan Sualtı Savaş Müzesi Projesine ilişkin değerlendirme toplantısı düzenlendi. Halk arasında "gizli cennet" olarak bilinen Karamağara Koyu'nun, Sualtı Savaş Müzesi Projesinin hayatta geçirilmesiyle birlikte dalış turizmine hizmet etmesi hedefleniyor.

Toplantıda; askeri malzemelerin belirlenen planlama çerçevesinde sualtına yerleştirilmesi suretiyle oluşturulacak müze alanına ilişkin süreçler, projenin uygulama aşamaları ve bölgeye sağlayacağı katkılar kapsamlı şekilde ele alındı.

Karamağara Bölgesi'nde planlanan bu proje ile ilçemizde özgün ve dikkat çekici bir çekim alanı oluşturulması, bölgenin tanıtımına katkı sunulması ve turizm çeşitliliğinin artırılması özellikle dalış turizmine hizmet etmesi hedefleniyor.

Sualtı Savaş Müzesi Projesi'nin, Yayladağı'nın sahip olduğu potansiyeli farklı bir perspektifle değerlendiren önemli bir çalışma olarak ilimizin sosyal, kültürel ve turizm vizyonuna değer katması öngörülüyor. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
