Yayladağı'nda Depremzedeler İçin Köy Evleri İnşaatı Başlıyor

Yayladağı'nda Depremzedeler İçin Köy Evleri İnşaatı Başlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yayladağı Kaymakamı Halil Yazıcı, depremzede vatandaşlar için yapılacak köy evleri alanında incelemelerde bulundu. Hatay'da ihya ve inşa çalışmaları devam ederken, köy evlerinin yapımına başlanacağı Çakı Mahallesi'nde çalışmalar aralıksız sürüyor.

Yayladağı Kaymakamı Halil Yazıcı depremzede vatandaşlar için yapılacak olan köy evleri alanında incelemelerde bulundu.

Asrın felaketinde büyük yıkım yaşayan Hatay'da ihya ve inşa çalışmaları devam ediyor. Depremde hasar alan Yayladağı ilçesinde köy evlerinin yapımına başlanacağı Çakı Mahallesi'nde çalışmalar aralıksız sürüyor. Köy evleri alanında incelemelerde bulunan Kaymakam Yazıcı, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Dünya İsrailli esirin videosunu konuşuyor! Netanyahu zorda, halk sokağa döküldü

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Netanyahu zorda, halk sokağa döküldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rakam öyle böyle değil! Barış Alper Yılmaz'a dev teklif

Güle güle Barış Alper! Yeni takımına hayırlı olsun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.