Yayladağı'nda Depremzedeler İçin Köy Evleri İnşaatı Başlıyor
Yayladağı Kaymakamı Halil Yazıcı, depremzede vatandaşlar için yapılacak köy evleri alanında incelemelerde bulundu. Hatay'da ihya ve inşa çalışmaları devam ederken, köy evlerinin yapımına başlanacağı Çakı Mahallesi'nde çalışmalar aralıksız sürüyor.
Yayladağı Kaymakamı Halil Yazıcı depremzede vatandaşlar için yapılacak olan köy evleri alanında incelemelerde bulundu.
Asrın felaketinde büyük yıkım yaşayan Hatay'da ihya ve inşa çalışmaları devam ediyor. Depremde hasar alan Yayladağı ilçesinde köy evlerinin yapımına başlanacağı Çakı Mahallesi'nde çalışmalar aralıksız sürüyor. Köy evleri alanında incelemelerde bulunan Kaymakam Yazıcı, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel