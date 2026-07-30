Yaylada küçükbaş hayvanlara aşılama ve küpeleme yaptılar

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Dipsizgöl Yaylası'nda küçükbaş hayvanların sağlığını korumak ve kayıt sistemini güncel tutmak amacıyla aşılama ve küpeleme çalışmaları gerçekleştirildi.

Kaynaşlı ilçesinde hayvancılık faaliyetlerinin sürdürüldüğü Dipsizgöl Yaylası'nda küçükbaş hayvanlara yönelik aşılama ve küpeleme çalışmaları tamamlandı. Kaynaşlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından yürütülen çalışmalarda, yetiştiricilere ait küçükbaş hayvanların sağlık kontrolleri gerçekleştirilirken, bulaşıcı hastalıkların önlenmesine yönelik aşı uygulamaları yapıldı. Aynı zamanda hayvanların kimliklendirilmesi amacıyla küpeleme işlemleri de titizlikle yapıldı.

Hayvan sağlığının korunması, yaşanabilecek salgın hastalıkların önüne geçilmesi ve hayvan kayıt sisteminin güncel tutulması amacıyla gerçekleştirilen çalışmaların belirlenen program doğrultusunda devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı