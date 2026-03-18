İstanbul'da sabahın ilk ışıklarıyla mest eden görüntü

İstanbul'un simge yapılarından Yavuz Sultan Selim Köprüsü, gün doğumu ve sisin oluşturduğu eşsiz manzarayla adeta görsel şölen sundu. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte köprü çevresini saran yoğun sis, ortaya mest eden görüntüler çıkardı.

Dron ile kaydedilen görüntülerde, köprünün sis bulutlarının arasından yavaş yavaş belirerek gün doğumunun kızıllığıyla bütünleştiği anlar izleyenleri kendine hayran bıraktı. Boğaz üzerinde oluşan bu doğal atmosfer, İstanbul'un hayran bırakan yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Ortaya çıkan manzara, hem doğanın hem de mühendisliğin uyumunu gözler önüne sererken, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı