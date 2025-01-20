Yatalak ve Felçli Kardeşlerin Evine Hırsızlık

Biri yatalak biri felçli kardeşlerin evine giren hırsızlar önce kameralara sonra polise yakalandı

İZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesinde biri yatalak biri felçli iki kardeşin yaşadığı eve girerek cep telefonu ve cüzdanları çalan hırsızlar, polis ekipleri tarafından yakalandı. 17 yaşında oldukları belirlenen hırsızların eve girme ve çıkma anları ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay 17 Ocak günü saat 03.00 sıralarında Adalet Mahallesi 2132/3 sokakta bulunan bir evde meydana geldi. Biri yatalak biri de felçli olan kardeşler A.E.K. ve İ.K.'nin yaşadığı ev, M.Y.H. ve C.Z. adlı iki arkadaş tarafından uzun süre izlendi. Yaşlı kardeşlerin uyumalarını fırsat bilen hırsız iki arkadaş, eve girerek 2 adet cep telefonu ve 1 adet cüzdan çaldı. Hırsızların eve giriş ve çıkışları ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Polis kameralardan belirleyip yakaladı

Olayın bildirilmesinin ardından Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek saha çalışması yaptı. Ekiplerin yürüttüğü titiz çalışma sonrası hırsızların kimlikleri ve adresleri belirlendi. Bugün adreslere gerçekleşen eş zamanlı operasyonda 17 yaşındaki iki çocuk da kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan 2 çocuk da emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.