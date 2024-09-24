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Yatağan Kaymakamı Kılıç, Kurum Ziyaretleriyle Çalışmalar Hakkında Bilgi Aldı

Yatağan Kaymakamı Kılıç, Kurum Ziyaretleriyle Çalışmalar Hakkında Bilgi Aldı
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Yatağan Kaymakamı Mustafa Emre Kılıç, ilçedeki kurumları ziyaret ederek yürütülen çalışmalar ve hizmetler hakkında bilgi aldı. Ziyaretler sırasında, çalışanlara teşekkür eden Kılıç, vatandaşlara daha etkin hizmet sunma gayretinin devam edeceğini belirtti.

Yatağan Kaymakamı Mustafa Emre Kılıç, ilçede bulunan kaymakamlığa bağlı kurumlara ziyaret gerçekleştirerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kurumların işleyişini yakından takip etmek ve mevcut durum hakkında bilgi almak amacıyla yapılan ziyaretler kapsamında Kaymakam Kılıç, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Yatağan Sosyal Hizmet Merkezi, Yatağan Orman İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretler sırasında, kurum yetkilileriyle yapılan görüşmelerde yürütülen çalışmalar, karşılaşılan zorluklar ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin durumu ele alındı.

Kaymakam Kılıç, kurum çalışanlarına özverili çalışmaları için teşekkür ederek vatandaşlara daha etkin ve verimli hizmet sunma konusunda gayretlerinin devam edeceğini vurguladı. Kamu kurumların durumu hakkında bilgi alan ve diğer kurumlarında ziyaretlerin devam edeceğini belirten Kılıç, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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