Kaymakam İlhan yeni yılda kolluk kuvvetleri ile bir araya geldi

Yatağan Kaymakamı Sayın Turgay İlhan, yeni yıl dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek görev başındaki personelle bir araya geldi.

Ziyaretlerde personelin yeni yılını kutlayan Kaymakam İlhan, özverili çalışmalarından dolayı emniyet ve jandarma teşkilatına teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi. Kaymakam İlhan ayrıca ilçede oluşturulan kolluk kontrol noktasını da ziyaret etti. Burada görevli personelden yeni yıl gecesi kapsamında alınan güvenlik ve trafik tedbirleri hakkında bilgi alan İlhan, vatandaşların huzur ve güven içerisinde yeni yıla girmesi için yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Ziyaretler, görevli personelle yapılan sohbetin ardından sona erdi. - MUĞLA