Yatağan'daki okullarda karne heyecanı yaşandı

Yatağan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 6 bin öğrenci, karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim okullarında eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci, uzun ve yoğun geçen eğitim öğretim yılının ardından karnelerini alarak yaz tatiline çıktı. Sabahın erken saatlerinden itibaren okul bahçelerinde heyecan, mutluluk ve zaman zaman duygusal anlar yaşandı. Kimi öğrenciler ilk karnelerini almanın sevincini yaşarken, kimi ise arkadaşları ve öğretmenleriyle vedalaşmanın hüznünü hissetti. Veliler de çocuklarının bu özel gününde okullarda yerini alarak karne heyecanına ortak oldu. Yatağan'daki 43 okulda, ana sınıfından 12. sınıfa kadar öğrenim gören toplam 5 bin 925 öğrenci de bugün karnelerini aldı. Yatağan Kaymakamı Turgay İlhan, Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Sonu Karne Dağıtım Töreni'ne katılarak öğrencilere karnelerini verdi. Yatağan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bostan eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla yayımladığı mesajında öğrenci, öğretmen ve velilere teşekkür ederek tüm öğrencilere iyi tatiller diledi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı