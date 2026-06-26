Haberler

Yatağan'daki okullarda karne heyecanı yaşandı

Yatağan'daki okullarda karne heyecanı yaşandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yatağan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı 43 okulda 5 bin 925 öğrenci, düzenlenen törenle karnelerini alarak yaz tatiline başladı.

Yatağan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 6 bin öğrenci, karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim okullarında eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci, uzun ve yoğun geçen eğitim öğretim yılının ardından karnelerini alarak yaz tatiline çıktı. Sabahın erken saatlerinden itibaren okul bahçelerinde heyecan, mutluluk ve zaman zaman duygusal anlar yaşandı. Kimi öğrenciler ilk karnelerini almanın sevincini yaşarken, kimi ise arkadaşları ve öğretmenleriyle vedalaşmanın hüznünü hissetti. Veliler de çocuklarının bu özel gününde okullarda yerini alarak karne heyecanına ortak oldu. Yatağan'daki 43 okulda, ana sınıfından 12. sınıfa kadar öğrenim gören toplam 5 bin 925 öğrenci de bugün karnelerini aldı. Yatağan Kaymakamı Turgay İlhan, Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Sonu Karne Dağıtım Töreni'ne katılarak öğrencilere karnelerini verdi. Yatağan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bostan eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla yayımladığı mesajında öğrenci, öğretmen ve velilere teşekkür ederek tüm öğrencilere iyi tatiller diledi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Leyla Aydemir davasında karar çıktı! Katil en yakını
Türkiye'den çifte depremin yıktığı Venezuela'ya yardım eli

Ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı, Türkiye hemen harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Böcek ailesinin ölümünde mütalaa açıklandı! İşte sanıklara istenen cezalar

Bir ailenin göz göre göre ölümünde sanıklara istenen ceza belli oldu
Faturalarda devrim gibi yenilik! Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

Faturalarda devrim gibi yenilik! Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor
TBMM'de sandalye dağılımı değişti

Hangi partinin kaç vekili var? TBMM'deki sandalye dağılımı değişti
Tatildeyken imzayı attı! Cemre Baysel'in yeni partneri belli oldu

Teklif üstüne teklif alıyordu! Yeni partneri belli oldu
YKS sınavında yapay zeka ile kopya skandalı! Kendini bakın nasıl savundu

Milyonların girdiği sınavda yapay zeka skandalı! Savunmasına bakın
Özgür Özel'e Diyarbakır'da zılgıtlı karşılama

DEM Parti'nin kalesinde zılgıtlarla karşılandı
Nihat Kahveci ABD maçından sonra canlı yayında sinir krizi geçirdi

ABD maçından sonra canlı yayında sinir krizi geçirdi