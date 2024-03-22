Salihli Huzurevi Sakinlerinin El Emeği Ürünleri Sergilendi

Manisa'nın Salihli ilçesindeki huzurevi sakinlerinin yapmış olduğu el emeği göz nuru ürünlerden oluşan eserler görücüye çıktı. Sergi, protokol üyeleri tarafından ilgi gördü.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Salihli Huzurevi Müdürlüğü sakinlerinin yaptığı dekoratif ahşap süslemeciliği ve kumaş boyama gibi el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı sergi, Yaşlılara Saygı Haftası'nda açıldı. Sergi açılışına Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam'da katıldı.

Sergiyi gezen Kaymakam Sağlam ve beraberindekiler, huzurevi sakinlerinin göz nuru dökerek yaptığı ürünleri tek tek inceledi. Ramazan ayı dolayısıyla Mevlid-i Şerif ve duaların okunduğu sergi açılışında Kaymakam Sağlam, ayrıca çeşitli sportif faaliyetlerde başarı gösteren huzurevi sakinlerine ödüllerini verdi.

Sergi açılışına Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Gürbüz, Müftü Ali Çebi ile Huzurevi Müdürü Seyfettin Erkaya ve huzurevi sakinleri katıldı. - MANİSA