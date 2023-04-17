Yaşlı ve kimsesizlere ev temizliği ve kuaförlük hizmeti

Sosyal Belediyeciliğe büyük önem veren Karesi Belediyesi, ihtiyaç sahibi aile ve vatandaşlara desteğini sürdürüyor. Belediye ekipleri bayram öncesi yatalak ve yaşlı hastaların evlerinde bayram temizliği yaparken, kuaförlük hizmeti de sunuyor.

Karesi Belediyesi, "insan odaklı, sosyal belediyecilik" çalışmalarıyla örnek olmaya devam ediyor. "Karesi de kimse kendini yalnız hissetmeyecek" sloganıyla çalışmalarına yön veren Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'ın talimatıyla Karesi Belediyesi ihtiyaç sahibi, bakıma muhtaç, kimsesiz, yaşlı ve engelli vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Karesi Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile gıdadan giyime, ayakkabıdan ilaca, erzaktan sıcak yemeğe, kırtasiye malzemesinden hasta yatağına kadar birçok farklı alanda yardımlarını sürdürüyor.

Evlere temizlik ve kuaför hizmeti

Sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden biri olan ev temizliği hizmetleriyle Belediye, bakıma muhtaç vatandaşların yaşadıkları ortamları sağlık şartlarına, temiz ve daha kullanışlı hale getiriyor. Karesi Belediyesi ekipleri ayrıca yine yatalak hastalara ve evlerinden çıkmakta zorlanan vatandaşlara yönelik kuaför ve berber hizmetleri de veriyor. Vatandaşların saç bakım hizmetleri de evlere giden ekipler tarafından veriliyor. - BALIKESİR