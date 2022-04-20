Yaşlı kadın, sağlık merkezi ve Kur'an kursu yapılması için arsasını bağışladı

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce'de yaşayan Hamide Uysal, Soğukpınar Mahallesi'nde bulunan arsasını sağlık merkezi ve Kur'an kursu yapılması için bağışladı.

Soğukpınar Mahallesi'nde yaşayan Hamide Uysal, sağlık merkezi ve Kur'an kursu yapılması için arsasını bağışlama kararı aldı. Muhtar aracılığıyla Düzce Valiliği'ne ulaşan Uysal, arsasını şartlı bağışladı. Düzce Valisi Cevdet Atay da, aile sağlığı merkezi ve Kur'an kursu yapılması planlanan arsada incelemelerde bulundu. Arsadaki incelemelerinin ardından Uysal'ı evinde ziyaret eden Atay, teşekkürlerini sundu. Rahatsızlıklarından dolayı hastaneye gitmekte zorlandığını söyleyen Hamide Uysal, aile sağlığı merkezi yapılacağı için mutlu olduğunu belirtti. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel