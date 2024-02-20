Bolu'dan Sarıkamış'taki askerlere keçi kılından örülen çoraplar gönderildi

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde 75 yaşındaki Gülnaz Tarhan, keçi kılından ördüğü tiftik çorapları, Kars Sarıkamış'ta görev yapan askerlere gönderdi. Tarhan, "Sarıkamış askerlerini andıkça ağlayasım geliyor" dedi.

Kış aylarında sıcak tutmasıyla bilinen ve Bolu bölgesinde sıklıkla kullanılan tiftik çoraplar, Sarıkamış 57. Komando Tabur Komutanlığı General Kazım Orbay Kışlası'nda görev yapan komandoların ayaklarını ısıtacak. Kıbrıscık'ın Dokumacılar köyünde yaşayan Gülnaz Tarhan, kendi elleriyle ördüğü çoraplar, vatanı koruyan komandolara gönderildi.

"Anadolu kadınımızın askerlerimiz ile aynı yürekte buluştuğunu Mehmetçiklerimize hissettirdik"

Çorapları teslim alan Jandarma Astsubay Mehmet Emin Kaya, "Gülnaz teyzemiz bölgenin küçükbaş hayvan yetiştiricilerinden topladığı yünleri işleyerek çoraplar yaptı. Bu çorapları zor şartlarda görev yapan Mehmetçiklerimize giydirmeyi borç bilmiş ve bizlerle irtibata geçmiştir. Daha öncesinde doğuda birçok farklı yere Gülnaz teyzemizin el emeği, göz nuru çopralarını ulaştırdık. Bu koca yürekli Anadolu kadınımızın askerlerimiz ile aynı yürekte buluştuğunu Mehmetçiklerimize hissettirdik" dedi.

"Onları her sene görürüm, ağlayasım gelir"

Sarıkamış'ta soğuktan şehit olan askerleri sürekli hatırladığını belirten Tarhan ise "Sarıkamış askerlerini andıkça ağlayasım geliyor. Soğuktan ölmüş askerler. Kış ortasında yiyecek yok, giyecek yok, yazlık giyecekleriyle çıkmışlar. Onları her sene görürüm, ağlayasım gelir. Ben bunların Kars'a, askerlerimize gitmesini istiyorum. Allah askerlerimize güç, kuvvet versin. Onların sayesinde biz rahatça yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kıbrıscık Kaymakamlığından yapılan açıklamada, çorapların Mehmetçik'e ulaştırıldığı belirtilerek, "Yüreği pırlanta demeti olan teyzemizin bu arzusu doğrultusunda manevi değeri bizler için çok yüksek olan hediyesi adına Sarıkamış 57. Komando Tabur Komutanlığı General Kazım Orbay Kışlası ile görüşme sağlanmış, teyzemizin duygu ve düşüncelerini aktardığı video ile birlikte Kars Sarıkamış'a gönderilmiştir. Bu vatan uğruna şehadet şerbeti içmiş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, şanlı Mehmetçiğimizi Allah'a emanet ediyor, onlara sahip çıkan tüm vatansever insanlarımızı ihtiramla selamlıyoruz" denildi. - BOLU