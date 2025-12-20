Haberler

75 yaşındaki Hasan Gürbüz'ün sesini İHA duyurdu, Avusturya'dan gurbetçi yetişti

75 yaşındaki Hasan Gürbüz'ün sesini İHA duyurdu, Avusturya'dan gurbetçi yetişti
Eskişehir'de 15 yıldır bir binanın bodrum katında yaşayan 75 yaşındaki Hasan Gürbüz'e, İhlas Haber Ajansı'nın haberi sonrasında Avusturya'dan bir hayırsever destek olmaya başladı. Maddi sıkıntıları nedeniyle zor günler geçiren Gürbüz, kendisine ulaşan yardımlarla bir nebze de olsa rahatladı.

Eskişehir'de 15 yıldır bir binanın bodrum katında yaşam mücadelesi veren 75 yaşındaki Hasan Gürbüz'e yardım eli, yurt dışından uzandı.

İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından yapılan haber sonrasında Avusturya'dan bir hayırsever, İHA aracılığıyla Hasan Gürbüz ile iletişime geçerek kendisine destek olmaya başladı. Yaşadığı maddi sıkıntıları kendi başına çözmekte zorlanan Gürbüz, gelen bu yardımlar sayesinde ihtiyaçlarının bir kısmının karşılanmaya başladığını ifade etti ve kendisine destek olan herkese minnettarlığını dile getirdi.

"Memleketimizde kalbi güzel, iyi insanlar var"

Haberin yayılmasının ardından hayırseverlerden yardımlar gelmeye başladığını belirten Hasan Gürbüz, "Onlara çok teşekkür ediyorum. Onlardan Allah razı olsun. Avusturya'dan bir beyefendi, İhlas Haber Ajansı (İHA) aracılığıyla benimle iletişime geçti. Sağ olsun, günlerdir arayıp halimi soruyor, benimle ilgileniyor. Memleketimizde kalbi güzel, iyi insanlar var. Çok var hem de. Onlardan Allah razı olsun. Kendi kendime yetmeye çalışıyorum ama olmuyor. Olmayınca da araya bir yardımcı girmesi lazım. Maddi bakımdan sıkıntım oluyor. Haberden sonra onları karşılayanlar olmaya başladı. Allah yardım edenden de etmeyenden de razı olsun. Herkese teşekkür ediyorum. Allah binlerce defa razı olsun onlardan" dedi. - ESKİŞEHİR

