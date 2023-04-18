Yaşları küçük yürekleri kocaman

6 yaş gurubu Kur'an kursu öğrencilerini kumbaralarını depremzedeler için bağışladılar.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler sonrasında 7'den 70'e herkes yaraların sarılması için seferber oldu. Deprem sonrası Düzce'den de çok sayıda yardım tırı bölgeye gönderildi. En anlamlı bağışlar ise yaşları küçük ama yürekleri kocaman olan çocuklardan geldi. Düzce Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş gurubu Fatma Ana Hatun ve Değermenbaşı Kur'an kursunda eğitim gören minikler kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını bayram öncesinde depremzede kardeşleri için bağışladılar. Minik öğrenciler kumbaralarındaki paraları Düzce Müftüsü Osman Aydın'a emanet ettiler. - DÜZCE