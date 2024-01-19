Çankaya Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında 'Yaşasın Cumhuriyet' müzikli gösterisini düzenledi

Çankaya Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında "Yaşasın Cumhuriyet" müzikli gösterisini, Çankayalılarla buluşturdu. Sanatçılar Orhan Aydın, Levent Üzümcü, Dengin Ceyhan ve Gülcan Altan'ın yer aldığı gösteriye, Çankayalı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Cumhuriyet'in 100. yılını birbirinden renkli etkinliklerle kutlayan Çankaya Belediyesi, bu kapsamda bir organizasyona daha ev sahipliği yaptı. Sanatçılar Orhan Aydın, Levent Üzümcü, Dengin Ceyhan ve Gülcan Altan'ın yer aldığı "Yaşasın Cumhuriyet" isimli şiirli, müzikli gösteri, Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

Usta şair Nazım Hikmet'in unutulmaz eseri Kuvayi Milliye'den beslenerek oluşturulan gösteriyi, Başkentliler büyük beğeniyle izledi. Etkinlik sonunda sanatçılara Çankaya Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 100. yılı anısına hazırlanan armağanlar takdim edildi.