Üye Girişi
Haberler

Çankaya Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında 'Yaşasın Cumhuriyet' müzikli gösterisini düzenledi

Güncelleme:
Abone Ol

Çankaya Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında 'Yaşasın Cumhuriyet' müzikli gösterisini, sanatçılar Orhan Aydın, Levent Üzümcü, Dengin Ceyhan ve Gülcan Altan'ın yer aldığı bir organizasyonla Çankayalılarla buluşturdu. Gösteri, Başkentliler tarafından büyük beğeniyle izlendi ve etkinlik sonunda sanatçılara Cumhuriyetin 100. yılı anısına armağanlar takdim edildi.

Çankaya Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında "Yaşasın Cumhuriyet" müzikli gösterisini, Çankayalılarla buluşturdu. Sanatçılar Orhan Aydın, Levent Üzümcü, Dengin Ceyhan ve Gülcan Altan'ın yer aldığı gösteriye, Çankayalı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Cumhuriyet'in 100. yılını birbirinden renkli etkinliklerle kutlayan Çankaya Belediyesi, bu kapsamda bir organizasyona daha ev sahipliği yaptı. Sanatçılar Orhan Aydın, Levent Üzümcü, Dengin Ceyhan ve Gülcan Altan'ın yer aldığı "Yaşasın Cumhuriyet" isimli şiirli, müzikli gösteri, Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

Usta şair Nazım Hikmet'in unutulmaz eseri Kuvayi Milliye'den beslenerek oluşturulan gösteriyi, Başkentliler büyük beğeniyle izledi. Etkinlik sonunda sanatçılara Çankaya Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 100. yılı anısına hazırlanan armağanlar takdim edildi.

Kaynak: ANKA / Yerel

Çankaya Belediyesi Levent Üzümcü Orhan Aydın Cumhuriyet Sanat Kültür Etkinlik Müzik Yerel Haberler

Bakmadan Geçme

Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi kim? Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu mu? Motorine zam var mı? 19 OCAK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI! Benzine, motorine ne kadar zam geldi? CUMA MESAJLARI Facebook, WhatsApp Güzel, anlamlı ve yazılı Cuma mesajları resimli, dualı! Aramızda Kalmasın konuğu Yılmaz Morgül kimdir? 19 Ocak Aramızda Kalmasın konuğu kim? Bugün hangi maçlar var? 19 OCAK MAÇ TAKVİMİ! Bu akşam hangi takımların maçı var? Takdir ve Teşekkür belgesi alanlara para veriliyor mu 2024? Takdir ve Teşekkür belgesi para ödülü var mı? Giresunspor - Çorum FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Giresunspor - Çorum FK maçı nereden izlenir? Uzaya giden Türk kaç gün kalacak? Uzaya giden Alper Gezeravcı kaç gün uzayda kalacak? Bugün hangi diziler var? 19 TV YAYIN AKIŞI! Televizyonda bu akşam neler var? Bugün yağmur var mı? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? Meteoroloji 20 – 21 Ocak hava durumu tahmini! Karne günü serbest mi gidilecek 2024? Karne günü serbest mi, sivil mi gidilecek? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 18 Ocak Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU | 19 Ocak Bugün, bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Bim aktüel ürünlerde neler var? Dün gece nerede deprem oldu? 19 Ocak İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? Son Dakika Depremleri! Alper Gezeravcı asker mi? Alper Gezeravcı hangi lise, hangi üniversite mezunu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title