Yaşar Saygılı'dan Adnan Menderes'in Gençlik Portresi Hediyesi

Kütahya Yüzüncü Yıl Tarih Kültür Sanat ve Fotoğraf Derneği Başkanı Yaşar Saygılı, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay'ı ziyaret ederek, merhum Başbakan Adnan Menderes'in gençlik portresini hediye etti.

17 Eylül'de Adnan Menderes'i Anma Programı çerçevesinde düzenlenen etkinlikte merhum başbakanı canlandıran Kütahya Yüzüncü Yıl Tarih Kültür Sanat ve Fotoğraf Derneği Başkanı Yaşar Saygılı, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay'ı ziyaret etti. AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, Adnan Menderes'i Anma Programı çerçevesinde anlamlı bir ziyaret gerçekleştiren Yaşar Saygılı'ya teşekkür etti. Önsay, yaptığı açıklamada, "Adnan Menderes'i canlandıran Yaşar Saygılı beyefendi bizleri ziyaret ederek merhum Başbakanımız Adnan Menderes'in gençlik portre resmini hediye ettiler. Nazik ziyaretleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Yaşar Saygılı'nın hediye ettiği portre, programa katılanların büyük beğenisini kazandı. - KÜTAHYA