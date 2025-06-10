Yaşanan iç savaşın bitmesinin ardından uluslararası uçuşlara açılan Suriye'de, ülkenin bayrak taşıyıcısı Syrian Air (Suriye Hava Yolları) uçağı...
Yaşanan iç savaşın bitmesinin ardından uluslararası uçuşlara açılan Suriye'de, ülkenin bayrak taşıyıcısı Syrian Air (Suriye Hava Yolları) uçağı İstanbul Havalimanı'na geldi.
Yaşanan iç savaşın bitmesinin ardından uluslararası uçuşlara açılan Suriye'de, ülkenin bayrak taşıyıcısı Syrian Air (Suriye Hava Yolları) uçağı İstanbul Havalimanı'na geldi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel