YAŞAM Merkezinden Dünya Yaşlılar Günü Kutlaması

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yaşlılık Araştırmaları Merkezi (YAŞAM), 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında yaşlı bireyleri evlerinde ziyaret ederek hem hayır dualarını aldı hem de yaşlıların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yaptı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) bünyesinde faaliyet gösteren Yaşlılık Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAŞAM), bu yıl da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde yaşlı bireyleri ziyaret etti. YAŞAM gönüllüleri, düzenli izlemler yapmak, toplumsal farkındalık oluşturmak ve yaşlı bireylerin hayatına dokunmak amacıyla ev ziyaretleri gerçekleştirdi. Ziyaretlerde yaşlıların sorunları yerinde dinlenerek, ihtiyaçlarına yönelik çözüm önerileri sunuldu.

"Yaşlılarımız en değerli hazinemiz"

Ziyaretler sırasında açıklamalarda bulunan YAŞAM Müdürü Doç. Dr. Deniz Say Şahin, "Yaşlılarımız, geçmiş ile geleceğimiz arasında köprü kuran en değerli hazinemizdir. Onların bilgeliği ve dualarıyla bizlere yol gösterdiğini unutmamalıyız," dedi. Doç. Dr. Şahin, merkezin sadece saha ziyaretleriyle değil, aynı zamanda düzenli bilimsel izleme ve araştırma çalışmalarıyla da yaşlılık politikalarına katkı sunduğunu belirterek, "Amacımız, yaş almış büyüklerimizi daha görünür kılmak ve sürdürülebilir yaşlı toplumların inşasına katkı sağlamak" ifadelerini kullandı. - BURDUR