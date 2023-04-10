Yarım asırlık bakır ustası mesleğini oğlu ile yaşatıyor

Çankırı'da 55 yıl önce başladığı mesleğini oğlu ile birlikte sürdüren bakır ve kalaycı ustası, adeta teknolojiye meydan okuyor.

Çankırı'da yaşayan 83 yaşındaki kalaycı ve bakır ustası Erol Demirel, yaklaşık 55 yıl önce başladığı mesleğini ilk günkü aşkla sürdürüyor. Çankırı'da bulunan dükkanında mesleği öğrettiği oğlu Kadir Demirel ile bakırlara şekil verip eskiyen bakırları ise gün yüzüne çıkartan Erol Demirel, teknolojiye meydan okuyor. Yarım asırdır yaptığı mesleği sayesinde geçimini sağlayan Erol Demirel, oğlu ile son bakır ve kalay ustaları arasında yer alıyor.

"Kalfanın, ustanın etrafında, dükkanın içinde dört dönerdik"

Mesleğini yaşatmaya devam ettiğini ifade eden Erol Demirel, "İlk okulu bitirdim, çıraklığa başladım. O günden beri çalışmaktayım. Başta biraz çırak olarak, biraz yardımcı olarak çalıştım. Kalfanın, ustanın etrafında, dükkanın içinde dört dönerdik. İşte o şekilde bu sanatı öğrendik. Kazan, tava, bakraç yaptık. 45 sene önce Ahmet Yesevi Camii'nin bulunduğu alanda ilk dükkanı açtım, buraya geleli de 10 yıl oldu" dedi.

"Bakıra dönüş var"

Babası ile birlikte yaşattıkları bakırcılığa teknolojinin gelişmesi, çelik tencereler ve porselen gibi ürünlerin yaygınlaşması ile ilgilinin azaldığını belirten Kadir Demirel ise, "Bu mesleği çocuklumuzdan beri yapıyoruz. Okula gidiyorduk, cumartesi ve pazar günleri çalışıyordum, babama yardım ediyordum. Kendisi dövme bakır ustası. Aynı zamanda kalayda yapıyor. Askerden geldikten sonra babamın yanında çalışmaya başladım. Zamanla alüminyum, çelik, porselen çıktı. Biraz ilgi azaldı ama şu anda bir geri dönüş var. Meraklısı yine alıyor. Fiyatlar da bir artış oldu son yıllarda. Sağlık açısından da kullanışlı olduğu için bakıra yine rağbet var. Talep olursa işleme, nakış yapıyoruz. Müşterinin isteğine göre kalay parlama oluyor" diye konuştu. - ÇANKIRI