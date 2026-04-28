Yarım asırdır her gün bulmaca çözüyor

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan Saffet Ertek bulmaca merakı ile dikkat çekiyor. 1976 yılında askerlik vazifesini yerine getirirken gazetelerle ve bulmacalarla tanıştığını söyleyen Ertek, bu alışkanlığı yıllardır sürdürüyor. Her gün gazete aldığını ve bulmacalarını çözdüğünü söyleyen Ertek'in alışkanlığı dikkat çekiyor.

Bulmaca çözme serüvenini anlatan Ertek, "İstanbul Haydarpaşa'da askerlik yaptım. 1 ay Yüzbaşı'nın postalığını yaptım. Gazetesini, kahvesini, yemeğini götürüyordum. Gazeteyi alıyordum. Bulmacaları çözüp çözmediğine baktım. Ben bulmacayı hayatta bilmezdim. Baktım bulmacaları çözmüyor. Büyük başlıkları okuyup bulmacaları kenara koyuyordu. Bir gün iki kelime çözdüm, bir gün üç kelime çözdüm. Derken bu 76'dan beri bizde alışkanlık haline geldi. Çamurun içinde olsa bile bulmacayı alıp çözüyorum. 47 senedir bir gün bile gazete almamazlık yapmadım" dedi. - YOZGAT

