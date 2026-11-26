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Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Yatağan ilçesinde 3 çocuk annesi Figen Çoban'ın 21 Ocak 2023'te eşi tarafından yakılarak öldürülmesine "yardım" ettiği gerekçesiyle 17 yıl hapis cezasına çarptırılan ancak hakkındaki hüküm Yargıtay tarafından bozulan kayınbirader Süleyman Çoban'ın yeniden yargılanmasına başlandı.

Figen Çoban'ın 2023'te öldürülmesine ilişkin davada eşi Mehmet Emin Ata Çoban, "eşe karşı canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış ancak cezası istinafta 24 yıla indirilmişti.

Cinayete yardım ettiği gerekçesiyle kayınbirader Süleyman Çoban'a verilen 17 yıl hapis cezası ile kayınvalide H. Çoban ve komşu V.S. hakkındaki beraat kararları ise hukuka uygun bulunmuştu. Dosyanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 1. Ceza Dairesi ise Süleyman Çoban hakkındaki hükmü "suça iştirak ettiğini veya yardımda bulunduğunu gösteren kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle bozmuş" ve tahliyesine karar vermişti.

Yargıtay'ın bozma kararının ardından Süleyman Çoban hakkındaki dava İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi'nde yeniden görülmeye başlandı.

Duruşmada Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin bozma ilamı okundu.

Söz verilen sanık Süleyman Çoban, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek bozma ilamına uyulmasını ve beraatine karar verilmesini istedi. Sanık avukatı da müvekkilinin beraatini talep etti.

Maktul kadının ailesinin avukatı ise Yargıtay bozma ilamını kabul etmediklerini belirtti. Sanık Süleyman Çoban'ın eylemin tüm aşamalarından haberdar olduğunu ileri süren ailenin avukatı Kemal Ertuğrul, önceki kararda direnilmesini istedi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki bazı CD'lerin açılamaması nedeniyle inceleme imkanı bulunamadığını ve Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan teknik destek talep edildiğini belirterek, bozma ilamına karşı beyanda bulunmak üzere süre verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, cumhuriyet savcısına CD'lerin incelenmesi ve bozma ilamına karşı beyanda bulunması için gelecek celseye kadar süre verilmesine, Yargıtay bozma ilamına uyulup uyulmayacağı hususunun ise savcının beyanından sonra kararlaştırılmasına hükmederek duruşmayı 23 Aralık'a erteledi.

Kaynak: ANKA