Yargı Mensuplarından Vali Çiftçi'ye Veda Ziyareti

Erzurum'da HSK kararnameleri ile yeni görev yerlerine atanan yargı mensupları Vali Mustafa Çiftçi'ye veda ziyaretleri yaptı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesi'yle Uşak İdare Mahkemesi Başkanlığı görevine atanan Erzurum 2. İdare Mahkemesi Başkanı Kürşat Öztürk, Vali Mustafa Çiftçi'ye veda ziyaretinde bulundu. Ziyarette, 3. İdare Mahkemesi Başkanı Safa Başar da hazır bulundu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi'nin 20 Haziran 2025 tarihli ve 963 sayılı Adli Yargı Kararnamesi ile İzmir Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na atanan Hınıs Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mine Cebeci de, Vali Mustafa Çiftçi'ye veda ziyaretinde bulundu. Vali Çiftçi, yeni görev yerinde başarılar dilediği Cebeci'ye verdiği hizmetler dolayısıyla teşekkür etti. - ERZURUM