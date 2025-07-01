Yargı Mensuplarından Vali Çiftçi'ye Veda Ziyareti

Yargı Mensuplarından Vali Çiftçi'ye Veda Ziyareti
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Erzurum'da, HSK kararnameleri ile yeni görevlerine atanan yargı mensupları Vali Mustafa Çiftçi'ye veda ziyaretlerinde bulundu. Ziyaretler sırasında yeni görev yerlerine atanan hakimlerden Kürşat Öztürk ve Mine Cebeci hazır bulundu.

Erzurum'da HSK kararnameleri ile yeni görev yerlerine atanan yargı mensupları Vali Mustafa Çiftçi'ye veda ziyaretleri yaptı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesi'yle Uşak İdare Mahkemesi Başkanlığı görevine atanan Erzurum 2. İdare Mahkemesi Başkanı Kürşat Öztürk, Vali Mustafa Çiftçi'ye veda ziyaretinde bulundu. Ziyarette, 3. İdare Mahkemesi Başkanı Safa Başar da hazır bulundu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi'nin 20 Haziran 2025 tarihli ve 963 sayılı Adli Yargı Kararnamesi ile İzmir Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na atanan Hınıs Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mine Cebeci de, Vali Mustafa Çiftçi'ye veda ziyaretinde bulundu. Vali Çiftçi, yeni görev yerinde başarılar dilediği Cebeci'ye verdiği hizmetler dolayısıyla teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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