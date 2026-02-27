Haberler

Kayığa konunca gerçek ortaya çıktı
Güncelleme:
Bursa'nın Eskikaraağaç Leylek Köyü'nde Yaren leylek, 15 yıl aradan sonra tekrar Adem amca ile buluştu. İlk gelen leyleğin Nazlı olduğu düşünülürken, Adem amcanın kayığına konarak Yaren olduğu anlaşıldı.

Türkiye'nin en özel dostluk hikayelerinden biri olan Yaren leylek ile Adem amca, bu yıl da bir araya geldi. Geçtiğimiz günlerde Eskikaraağaç'a yuvaya gelenin Nazlı olduğu sanılırken, Adem amcanın kayığına konmasıyla Nazlı değil, Yaren olduğu ortaya çıktı.

Bursa'da 15 yıldır baharın gelişini simgeleyen buluşma bu yıl da gerçekleşmesi herkesin yüzünü güldürdü. Yaren leylek, uzun göç yolculuğunun ardından geçtiğimiz gün 24 Şubat tarihinde Bursa'nın Eskikaraağaç Leylek Köyü'ndeki yuvasına döndü. Ancak Adem amcanın kayığına konmayınca, Yaren değil Nazlı sanıldı. Adem Amca, günlerdir "Acaba gelir mi?" diye gökyüzünü izlerken, kayığına konan Yaren ile birlikte ilk pozunu verdi.

Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş'in, "Köyün ilk gelen leyleği hep Yaren oluyordu. Bu seferde ilk gelen leylek, Adem amcanın kayığına konmayınca biraz üzüldük. Ama meğer o Yarenmiş. Buluşma 15. yılda da gerçekleşti" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
