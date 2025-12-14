TYSD Niğde Şubesi bağışçılarıyla buluştu

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Niğde Şubesi; Atatürk Eğitim Bursu öğrencileri yararına düzenlenen 'Mantı Günü' etkinliğinde bağışçıları ve gönüllüleriyle bir araya geldi.

Niğde'de bir kafeteryada gerçekleştirilen buluşmada dernek üyeleri ile bağışçılar kız çocuklarının okumasına katkı sunmak amacıyla yapılabilecekler üzerinde değerlendirmelerde bulundu. Düzenlenen etkinlikten elde edilen gelirin, eğitim bursu alan öğrencilere katkı sağlamak amacıyla kullanılacağı ifade edilirken, TYSD Niğde Şubesi yetkilileri yaptıkları açıklamada; bağışlarıyla derneğe destek veren, öğrencilerin eğitimlerine katkı sunan yardımseverlere teşekkür etti. - NİĞDE