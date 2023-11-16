Yarar "Coğrafyamız bir mükafat"

DÜZCE(İHA) – Güvenlik Danışmanı ve Yazar Mete Yarar, dünyada liderliğin el değiştirdiğini bu değişimin yaşanacağı 10 yıla şahitlik edeceğimizi dile getirdi.

DÜZCE(İHA) – Güvenlik Danışmanı ve Yazar Mete Yarar, dünyada liderliğin el değiştirdiğini bu değişimin yaşanacağı 10 yıla şahitlik edeceğimizi dile getirdi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Akçakoca İlçe Temsilciliği tarafından, Düzce Üniversitesi Akçakoca Meslek Yüksekokulu koordinasyonunda, Güvenlik Danışmanı ve Yazar Mete Yarar'ın katılımıyla düzenlenen "Yeni Dünya Düzeninde Türkiye'nin Yeri ve Yeni Dünya Dengelerindeki Konumu" adlı program, Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılışında konuşan TÜGVA Akçakoca İlçe Temsilcisi Halil İbrahim İşlek; iyinin, güzelin, hakkın ve hakikatin yanında olan TÜGVA olarak, medeniyetimizi yeninden ihya ve inşa etmek için kurulduklarını, köklerinden aldığı güçle, göklere yükselen ülkemiz için çalışacaklarını ifade etti.

TÜGVA Düzce İl Temsilcisi Osman Yel ise, bulunduğu asra mührünü vuran bir ecdadın torunları olduklarını söyleyerek, bu ülkeyi bize vatan kılan şehitlerimize çok şey borçlu olduğumuzu, büyük Türkiye ülküsü için mücadele verdiklerini dile getirdi.

"Güçlü olmak için yüksek teknoloji üretmeliyiz"

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Kuzey Afrika ve Ortadoğu'nun şekillendiği yeni dünya düzeninde Türkiye'nin dikkatli olması gerektiğini belirterek, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ülke olarak güçlü olmamızın önemi üzerinde durdu. Güçlü olmak için yüksek teknoloji üretmemiz gerektiğine dikkat çeken Sözbir, gençliğe ve üniversitelere bu konuda büyük sorumluluklar düştüğünü vurgulayarak sözlerini sonlandırdı.

"Dünyada liderlik el değiştiriyor"

Mete Yarar, dünyada liderliğin el değiştirdiğini belirterek bu değişimin yaşanacağı 10 yıla şahitlik edeceğimizi dile getirdi. Teknoloji ve yaşam standardı olarak yukarıda olan Batının, aynı zamanda acımasızlığıyla da ünlü olduğunu söyleyen Yarar, Batılı ülkelerin yurt dışından sömürdüğü ve transfer ettiği kaynaklardan beslendiğinin altını çizdi.

Medeniyetimizi koruyarak yaşam standardımızı yükseltmemiz gerektiğine işaret eden Yarar, coğrafyamızın bir mükafat olduğunu sözlerine ekledi. Devletler arasında güçlünün hukukunun olduğunu, gücün yoksa hukukun da olmadığını dillendiren Mete Yarar, dünyada en büyük savaşın ekonomi üzerinde döndüğü değerlendirmesinde bulundu.

"Düşünce tarzımızı kavga ederek değil, üreterek oluşturmayız"

Türkiye'nin savunma sanayinde geriden gelip Batılı ülkeleri geçtiğine dikkat çeken Yarar, düşünce tarzımızı kavga ederek değil, üreterek oluşturmamız gerektiğini belirterek konuşmasını sonlandırdı. Program, soru-cevap ve hediye takdiminin ardından sona erdi. - DÜZCE