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Yaralı yavru ceylan merkezin gözbebeği oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yaralı yavru ceylan merkezin gözbebeği oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesine tarlada kiraz toplayan vatandaşların bulduğu yaralı yavru ceylan, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezinde tedaviye alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesine tarlada kiraz toplayan vatandaşların bulduğu yaralı yavru ceylan, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezinde tedaviye alındı. Merkezde filmi çekilen yavrunun sağ arka bacağında oluşan kırıktan dolayı yürümekte zorluk çektiği ortaya çıktı.

Kırsal Yukarıballık Mahallesi'nde tarlada kiraz toplayan vatandaşlar ağaçların arasında yürümekte zorluk çeken yaralı yavru ceylanı gördü. Yavru ceylanı gören vatandaşlar durumu İnegöl Belediyesi'ne bildirdi. Olay yerine gelen İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerince alınan ceylan tedavi edilmek üzere merkeze götürüldü. Yapılan ilk tetkiklerde arka sağ bacağında kırık ve enfeksiyon olduğu tespit edildi. Bacağı alçıya sarılan yavrunun 1 ay gibi bir sürede iyileşmenin ardından doğaya salınacağı öğrenildi. Öte yandan yavru ceylan, merkezdeki görevlilerin de gözbebeği oldu.

Sağlığı hakkında bilgi veren İnegöl Belediyesi Veterineri Mesut Karıman, "İlk müdahalemizi yaptık. Sağ arka bacağında kırık ve abse olduğunu tespit ettik. İlk tedavinin ardından Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edeceğiz. Tedavinin ardından alındığı doğaya salınacak" dedi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İnegöl Belediyesi İnegöl Bursa Haberler

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