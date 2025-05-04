Yaralı Puhu Kuşu Tedavi Altına Alındı

Yaralı Puhu Kuşu Tedavi Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta jandarma ekipleri tarafından tel örgülere takılmış halde bulunan yaralı puhu kuşu, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Yaralı puhu kuşu tedavi altına alındı

YOZGAT - Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri doğada yaralı halde puhu kuşu buldu.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde devriye görevini icra eden Jandarma ekipleri, tel örgülere takılmış halde yaralı puhu kuşu buldu. Muhafaza altına alınan yaralı puhu kuşu, tedavi ve bakımının sağlanması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yaralı kuşun tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MESUT SÜZENER - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.