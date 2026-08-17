Haberler

Düzce'de Yaralı Yavru Kuş Kurtarıldı

Düzce'de Yaralı Yavru Kuş Kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce’de esnaf tarafından iş yerinin bahçesinde yaralı halde bulunan yavru kuş, tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Düzce'de esnaf tarafından iş yerinin bahçesinde yaralı halde bulunan yavru kuş, tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Merkez Bahçeşehir bağlantı yolunda işletmesi bulunan Osman Durdu, sabah saatlerinde iş yerini açtıktan sonra bahçeye gelen yavru kuşun uçamadığını fark etti. Kuşun yaralı olduğunu gören Durdu ve yeğeni Ertuğrul, hayvanı yakalayarak koruma altına aldı ve dinlenebilmesi için küçük bir yuva hazırladı. Yavru kuşun yaralarının ciddi olduğunu anlayan Durdu, durumu Düzce DKMP Şube Müdürlüğüne bildirdi.

"Yaralı olduğunu fark edince yuva yaptık"

Yaşananları anlatan Osman Durdu, "Sabah saatlerinde iş yerimizi açtık. Çalışırken yavru bir kuş dükkanımın bahçesine geldi. Herhalde saldırıya uğramış veya başka bir şey olmuş. Şu anda yaralı ve uçamıyor. Yeğenimiz böyle bir yaralanması olduğunu fark etti. Yeğenim Ertuğrul sayesinde kuşu yakaladık. Onu korumaya aldık. Kendisine dinlenmesi için küçük bir yuva yaptık. Baktık ki yaraları fazla, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bilgi verdik. Oradan gelip kuşu alacaklar ve bakımını sağlayacaklar" ifadelerini kullandı.

İhbarın ardından bölgeye gelen Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaralı yavru kuşu teslim aldı.

Kuş, tedavi ve bakımının yapılması amacıyla merkeze götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Alihan Kuriş’in ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini ve altınların kaynağını böyle açıkladı

İfadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini ve altınları böyle açıkladı
Bahçeli’den Öcalan'la ilgili yeni çağrı: Sürece katkısının devamı için şartlar oluşturulmalı

Bahçeli’den yasa sonrası Öcalan'la ilgili yeni çağrı
Memur ve emeklinin maaş zammında hesaplar değişti! İşte yeni rakamlar

Memur ve emeklinin maaş zammında hesaplar değişti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İrfan Can'ın eşinin 'Ay siz nasıl 90 dk koşuyorsunuz' paylaşımına yapılan yorum bomba

"Ay siz nasıl 90 dk koşuyorsunuz" paylaşımına yapılan yorum bomba

Kayseri'de dehşet: Otel odasında kavga ettiği kadını 5. kattan aşağı attı

Otel odasında dehşet! Kavga ettiği kadını 5. kattan aşağı attı
Ersun Yanal'dan olay Fenerbahçe sözleri: Aziz Yıldırım içinden geçer

Ersun Yanal fena patladı: Aziz Yıldırım içinden geçer
Motosiklet yayaya çarptı: 15 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Motosiklet yayaya çarptı: 15 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
Erzurumspor kalecisinin Amedspor maçında yaptığı olay oldu

Erzurumspor kalecisinin Amedspor maçında yaptığı olay oldu
Amedspor-Erzurumspor maçı öncesi provokasyon girişimi! Polis gerekeni yaptı

Görüntüler Amedspor-Erzurumspor maçı öncesine ait
Suçlama mide bulandırıcı! Dayak yediği sırada Türkçe konuşmaya başladı

Suçüstü yakalandı, dayak yediği sırada Türkçe konuşmaya başladı