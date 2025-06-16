Yaralı Kartala Şefkat Eli: Güvenlik Görevlisi Kurtardı

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Yaralı Kartala Şefkat Eli: Güvenlik Görevlisi Kurtardı
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Ardahan'da bir güvenlik görevlisi, yaralı halde bulduğu yavru kartalı tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Kartal, gerekli tedavinin ardından doğaya salınacak.

Güvenlik görevlisinden yaralı kartala şefkat eli

ARDAHAN - Ardahan'da Niyazi Mısri Kız öğrenci Yurdu yerleşkesinde özel güvenlik görevlisi tarafından yaralı halde bulunan yavru kartal tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Ardahan Merkezde bulunan Niyazi Mısri Kız öğrenci Yurdu yerleşkesinde çevre kontrolü yapan güvenlik görevlisi yaralı halde yavru kartalla karşılaştı. Güvenlik görevlisi yavru kartala su ve yiyecek verdikten sonra, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ekipler tarafından teslim alınan kartal, gerekli tedavileri ve bakımı yapıldıktan sonra tekrar doğaya salınacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ - Yerel
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