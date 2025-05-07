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Yangınlardan Korunmak İçin Geliştirilen 'Parkcim' Uygulaması

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Bayburt'ta bilişim öğretmeni İdris Karateke, bir aracın yandığı olaydan ilham alarak 'Parkcim' adlı mobil uygulamayı geliştirdi. Bu uygulama, araç sahiplerine anonim bildirim göndererek yangın, cam kırılması veya çocuk unutulması gibi durumlarda hızlı müdahale imkanı sunuyor.

Yanan araçtan etkilendi teknolojik çözüm üretti: Araç sahipleri bu uygulamayla uyarılabilecek

BAYBURT - Bayburt'ta görev yapan Bilişim Teknolojileri Öğretmeni İdris Karateke, çöplük yangınında bir aracın tamamen yanmasına neden olan olaydan etkilenerek 'Parkcim' adında dikkat çekici bir mobil uygulama geliştirdi.

Televizyonda gördüğü bir haberde, çöplükte çıkan yangında sahibine ulaşılamayan bir aracın yandığını belirten Bilişim Teknolojileri Öğretmeni İdris Karateke, böyle bir durumda hızlı müdahalenin önemine dikkat çekti. Bu olaydan ilhamla geliştirilen 'Parkcim' uygulaması, kişisel gizliliği koruyarak plaka üzerinden araç sahibine bildirim gönderilmesini mümkün kılıyor.

Uygulama sayesinde, muhtemel bir tehlike veya olağan dışı bir durumda vatandaşlar, aracın plakasını girerek anonim şekilde araç sahibine bildirim gönderebiliyor. Karşı tarafın telefonunda uygulama yüklüyse, anlık bildirimle durumdan haberdar olan araç sahibi aracının başına gelerek müdahale edebiliyor. Özellikle araç içerisinde çocuk unutulması, cam kırılması, yangın riski ya da güvenliği tehdit eden diğer durumlara karşı etkili bir çözüm sunan uygulama, toplumsal yardımlaşmayı dijital ortama taşıyor.

Uygulama hakkında konuşan İdris Karateke, "Rastladığım bir haberde çöplük yanıyordu ve çöplüğün yanında da bir araç vardı. Araç yanmak üzereydi ve aracın sahibi ne yazık ki orada yoktu. Araç sahibine ulaşılamadığı için çöpteki yangın araca sıçradı ve araç yanmaya başladı. Bunu haberde görünce çok üzüldüm. Sahibine ulaşılsaydı belki o kişinin aracı kurtulacaktı" dedi.

Etkilendiği haberden sonra 'Parkcim' adında mobil uygulama geliştirdiğini anlatan Karateke, "Bu olaydan yola çıkarak bir proje yapabilir miyim diye düşündüm ve 'Parkcim' adında bir uygulama geliştirdim. Bu uygulama, kişisel gizliliği ön planda tutarak, kimsenin kimseye kişisel bilgilerini vermeden, plaka üzerinden bildirim atabilmesine imkan tanıyor. Eğer karşı tarafın da uygulaması kuruluysa, bildirim geldiğinde bu kişi aracıyla ilgili bir problem olduğunu anlayarak aracının yanına geliyor" ifadelerini kullandı.

Karateke, "Dolayısıyla araçlarımızın güvenliğini dijital bir uygulamayla sağlamaya çalıştık. Olağan dışı bir durum olabilir; aracın içinde çocuk unutulmuş olabilir, cam kırılabilir ya da araçla ilgili başka bir sorun yaşanabilir. Uygulama içerisindeki bildirimler araç sahibine gönderilebilir" diye konuştu.

Uygulamadan yaralanan ve gündelik hayatta uygulamayı sıklıkla kullanan Alper Hanci isimli vatandaş ise, "Aracımı yanlış park etmiştim ve okula girmem gerekiyordu. O sırada telefonuma Parkçım uygulamasından bir bildirim geldi. Daha sonra aracımı uygun bir konuma aldım ve güvenli bir şekilde diğer aracın çıkmasını sağladım" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZNUR DEMİR - Yerel
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