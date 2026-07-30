Yangınla mücadele için atılan adım Büyüksusuz Köyü’nde sonuç verdi

Yangınla mücadele için atılan söndürme tankerleri temini Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Büyüksusuz Köyü'nde sonuç verdi. Köydeki çıkan küçük çaplı yangına, daha önce köy muhtarlığına teslim edilen yangın söndürme tankerleri ile müdahale edilerek söndürüldü.

Geçtiğimiz yıl Bilecik'te yaşanan orman yangınlarının ardından yangınlara müdahale kapasitesinin artırılması amacıyla Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in girişimleriyle köy ve ilçelere kazandırılan yangın söndürme tankerleri, muhtemel yangınlarda önemli görev üstlenmeye devam ediyor. Büyüksusuz Köyü'nde meydana gelen küçük çaplı yangına, daha önce köy muhtarlığına teslim edilen yangın söndürme tankeriyle köy halkı ve muhtarlık tarafından ilk müdahale gerçekleştirildi. Yangının fark edilmesinin hemen ardından tankerle müdahaleye başlayan vatandaşlar, ekipler olay yerine ulaşıncaya kadar alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Hızlı müdahale sayesinde yangının büyümesi ve daha geniş bir alana yayılması önlenirken, köylere kazandırılan yangın söndürme tankerlerinin sahadaki önemi bir kez daha ortaya çıktı. Yangınlara karşı kırsal bölgelerde erken müdahalenin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Gölpazarı ilçesinde 31 yangın söndürme tankeri köy muhtarlıklarına teslim edilmişti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Yangınlarla mücadelede erken ve etkin müdahale büyük önem taşıyor. Köylerimize kazandırdığımız yangın söndürme tankerlerinin ihtiyaç anında vatandaşlarımız tarafından kullanılarak yangının büyümeden kontrol altına alınması, yapılan çalışmaların ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Yangınlara karşı tedbirlerimizi artırmaya ve vatandaşlarımızla iş birliği içerisinde mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı