Yangından Kurtarılan Kediye Şefkat Eli

Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Kırmızıtaş Mahallesi'nde meydana gelen yangında alevler içinde kalan kediye şefkat eli uzandı.

Kırmızıtaş köyünde meydana gelen yangından onlarca ev ve ahır yanmış, yaklaşık 6 saatlik çalışma sonunda alevler kontrol altına alınmıştı. Bu esnada çevre köylerden de vatandaşlar yardıma koşmuştu. Bunlardan birisi de Muharrem Karahan idi. Yeşilyayla köyünden gelen Muharrem Karahan söndürme çalışmaları sırasında alevler içinde kalan bir kediyi fark etti ve tereddüt etmeden eve girerek onu kurtardı. Yarı baygın kediyi önce su ile buluşturmak için koşturan Muharrem Karahan, Kırmızıtaş köyünün çeşmesinde kediye adeta can suyu verdi. Birkaç çeşmenin soğuk suyuna batıp çıkarılan kedi, kendine gelince kaçarak kayıplara karıştı. - ERZURUM