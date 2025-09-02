Yangından Kurtarılan Kediye Şefkat Eli

Yangından Kurtarılan Kediye Şefkat Eli
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Kırmızıtaş Mahallesi'nde meydana gelen yangında, alevlerin arasından bir kedi kurtarılarak hayata döndürüldü. Muharrem Karahan isimli bir vatandaş, yarı baygın halde bulduğu kediyi su ile canlandırdı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Kırmızıtaş Mahallesi'nde meydana gelen yangında alevler içinde kalan kediye şefkat eli uzandı.

Kırmızıtaş köyünde meydana gelen yangından onlarca ev ve ahır yanmış, yaklaşık 6 saatlik çalışma sonunda alevler kontrol altına alınmıştı. Bu esnada çevre köylerden de vatandaşlar yardıma koşmuştu. Bunlardan birisi de Muharrem Karahan idi. Yeşilyayla köyünden gelen Muharrem Karahan söndürme çalışmaları sırasında alevler içinde kalan bir kediyi fark etti ve tereddüt etmeden eve girerek onu kurtardı. Yarı baygın kediyi önce su ile buluşturmak için koşturan Muharrem Karahan, Kırmızıtaş köyünün çeşmesinde kediye adeta can suyu verdi. Birkaç çeşmenin soğuk suyuna batıp çıkarılan kedi, kendine gelince kaçarak kayıplara karıştı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
GBT kontrolünde jandarmaya 'pislik' diyen AK Partili başkan istifa etti

Jandarmaya "pislik" diyen AK Partili başkan gereğini yaptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşi için yapılan yorum sonrası Kerem Aktürkoğlu harekete geçti

Kerem, eşi için yapılan yorum sonrası harekete geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.