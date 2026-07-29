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Yangından etkilenen ailelere psikososyal destek

Yangından etkilenen ailelere psikososyal destek
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Bayburt’un Yazyurdu köyünde sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıkan yangında evleri ve ahırları zarar gören vatandaşlara psikososyal destek hizmeti verildi.

Bayburt'un Yazyurdu köyünde sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıkan yangında evleri ve ahırları zarar gören vatandaşlara psikososyal destek hizmeti verildi.

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, yangından etkilenen vatandaşları ziyaret ederek psikososyal destek çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler, yangının ardından mağdur olan ailelerle birebir görüşmeler yaparak yaşanan olayın psikolojik etkilerinin azaltılmasına yönelik destek sağladı. Vatandaşların ihtiyaç ve talepleri de yerinde değerlendirilerek gerekli yönlendirmelerde bulunuldu.

İl Müdürlüğü yetkilileri, afet ve acil durumların ardından vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, psikososyal destek çalışmalarının ihtiyaç duyulan durumlarda sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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