Yangın Mağdurlarına Destek Ziyareti

Gediz ilçesine bağlı Köpenez köyünde geçtiğimiz hafta çıkan ve iki kardeşe ait iki evin küle döndüğü büyük yangının ardından, mağdur ailelere destek ziyaretleri devam ediyor. Son olarak AK Parti Gediz İlçe Başkanı Osman Yılmaz ve İl Genel Meclisi Üyesi Bünyamin Özer, yangınzede vatandaşları köylerinde ziyaret etti.

Heyet, yangında evlerini kaybeden ailelerle bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaret sırasında, yangının yol açtığı maddi zararların giderilmesi ve yaraların sarılması adına yapılabilecek destekler üzerine istişarelerde bulunuldu.

Köpenez Köyü sakinlerine dayanışma mesajı veren AK Parti Gediz İlçe Başkanı Osman Yılmaz, devlet ve parti olarak mağdurların yanında olduklarını vurguladı. Yılmaz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde Köpenez köyümüzde meydana gelen üzücü yangın sonrasında, İl Genel Meclisi Üyemiz Bünyamin Özer ile birlikte köyümüz sakinlerine geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Vatandaşlarımızın yaşadığı bu felaket karşısında yaralarımızın sarılması adına istişarelerde bulunduk ve kendilerine desteklerimizi esirgemeyeceğimizi belirttik. Devletimizin ve milletimizin güçlü dayanışmasıyla bu zor günleri hep birlikte aşacağımıza inanıyoruz. Rabbim vatanımızı, milletimizi her türlü felaketlerden korusun."

Ziyaretin, yangın mağduru aileler için moral ve motivasyon sağladığı belirtilirken, bölgeye yönelik yardım ve destek çalışmalarının süreceği bildirildi. - KÜTAHYA