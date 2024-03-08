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Yalova Valisi Hülya Kaya, Kadınlar Günü'nü kutladı

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Yalova Valisi Hülya Kaya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kentte üretimden spora birçok konuda başarılı olan kadınlarla bir araya gelerek günlerini kutladı.

Yalova Valisi Hülya Kaya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kentte üretimden spora birçok konuda başarılı olan kadınlarla bir araya gelerek günlerini kutladı.

Vali Hülya Kaya, ilk olarak Türkiye'nin ilk yoğurt müzesini ziyaret etti. Muzaffer Ahmet Turna Yoğurt Müzesi'nin kuran Ayşen Turna Tüzünataç'tan bilgi alan Kaya, daha sonra Yalova'da süs bitkisi üreticileri tarafından kurulan Garden A.Ş'de hem çalışan hem işletmeci kadınlarla bir araya geldi. İlk olarak çalışanlarının yüzde 90'ı kadın olan firmanın orkide serasını giden Kaya, sonrasında da sahibi 2 kız kardeş olan işletmeyi gezdi. Kaya ziyaretlerde kadınlara yaka iğnesi hediye etti. Vali Kaya'ya İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, Garden A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Oktay Akgün de eşlik etti.

Vali Kaya'nın bir sonraki durağı ise Akköy'de yaşayan 63 yıllık evli olan Hamide (80) ve Osman Cinemre (85) çiftinin evi oldu. Kaya, burada aile ile sohbet ederken Hamide Cinemre'ye hediye takdim etti.

Vali Kaya, sonrasında Yalova'nın ilk kadın futbol takımı olan Yalovaspor'un antrenmanının konuğu oldu. Burada sporcularla sohbet eden Kaya, "Sizin gibi başarılı gençlere sahip olduğumuz için çok onur, gurur duyuyoruz" dedi. Sporculara hediyelerine takdim eden Kaya, günün anısına fotoğraf çektirdi.

Kaya, son olarak emekli tarih öğreteni Selman İlhan'ın evine giderek Kadınlar Günü'nü kutladı ve bol bol aile ile sohbet etti. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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