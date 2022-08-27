Yalova haber: Termal tesis, şifa arayanların uğrak yeri oldu

Termal tesis, şifa arayanların uğrak yeri oldu

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Göbel Termal Tesisleri, şifa arayanların uğrak yeri oldu.

30-34 derece arası sıcaklığa sahip şifalı suların özellikle yaralara, eklem ve kas ağrılarına iyi geldiği belirtiliyor.

Belediyenin işlettiği Göbel Termal Tesisleri'nde 100 yatak kapasiteli butik otel ve bungalov evlerin bu yılın sonunda, hizmetine sunulması bekleniyor.

Cilt hastalıklarına iyi geldiğini öğrendikleri için ilçe dışından geldiklerini belirten vatandaşlar, "Su gayet güzel. Ilık, çok sıcak da değil, soğuk da değil. Herkese tavsiye ediyoruz" dediler.

Bandırma'dan kaplıcalara ilk kez geldiğini söyleyen İsmail Kılıç adlı vatandaş ise, "Buraları merak ettik. Eğleneceğiz inşallah, mutlu olacağız, güzel bir gün geçirmeyi düşünüyoruz ailemiz ile birlikte inşallah" ifadelerini kullandı..

Tavşanlı'dan haftada iki kez kaplıcalara arkadaşları ile geldiğini belirten Kemal Özkul, " Genelde biz spor amaçlı geliyoruz. Spor için burası bir bir. Türkiye'de Akçay'dan sonda ikinci geldiğini düşündüğümüz oksijeni bol bir yer. Sularının çok sıcak olmaması nedeniyle yüzmeye elverişli sporcular için harika bir yer. Sağlık açısından da çok güzel. Özellikle cilde çok faydası var. Ciltte yanık varsa çok iyi geliyor. Sünnet çocukları için de iyi gelen, eklem ağrılarına ve vücut ağrılarına da iyi geliyor sularımız" diye konuştu.