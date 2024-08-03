Yalova'da şehit edilen Hamas lideri İsmail Haniye için miting düzenlendi

YALOVA - İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu şehit edilen Hamas lideri İsmail Haniye için Yalova'da miting düzenledi.

Tahran'da uğradığı suikast sonucu şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda miting gerçekleştirildi. Meydanı dolduran kalabalık grup İsrail aleyhine sloganlar attı. Yalova Memur Sen ve Yalova GÖNÜLDER tarafından düzenlenen mitingde Kuran- Kerim ve duaları okundu. Mitingde GÖNÜLDER Sözcüsü Hacı Ömer Anlayışlı, Gazzeli gazeteci Zekeria Farhat ve yazarlar konuşmalar gerçekleştirdi.

Programda İlyas Yılmaztürk de dua okudu.