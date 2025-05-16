Yalova'da İtfaiye, Düşen Yavru Martıyı Kurtardı

Yalova'da İtfaiye, Düşen Yavru Martıyı Kurtardı
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Yalova'da bir binanın çatısından düşen yavru martı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak yuvasına geri bırakıldı. Olay, vatandaşların durumu bildirmesi ile gerçekleşti.

Yalova'da çatıdan düşen yavru martıyı itfaiye kurtardı

YALOVA - Yalova'da bir binanın çatısından düşen yavru martı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak çatıdaki yuvasına bırakıldı.

Rüstempaşa Mahallesi Kaymakam Erkin Sokak'ta bir binanın çatısından düşen yavru martıyı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yavru martıyı alarak merdivenli araçla düştüğü binanın çatısındaki yuvasına yeniden bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RÜMEYSA ŞAHİN - Yerel
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