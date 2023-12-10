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Yalova'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

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Yalova'da sivil toplum kuruluşları tarafından Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşte, Gazze'deki insan hakları ihlalleri ve sivil katliamlar protesto edildi.

Yalova'da sivil toplum kuruluşları tarafından Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

Yalova'da sivil toplum kuruluşlarının ortaklaşa düzenlendiği yürüyüş, Cevdet Aydın Parkı'ndan başladı. Burada grup adına basın açıklamasını okuyan Ramazan Yıkılmaz, Gazze'de insan hakları ve savaş hukukunun hiçe sayıldığını; çocuk, kadın, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin insanların katledildiğini belirtti. İsrail'in saldırıları nedeniyle şu an Gazze'nin güvenli bir yer olmadığını dile getiren Yıkılmaz, "Camiler, hastaneler, okullar ve sivil yerleşim yerleri siyonistlerin hedefinde. Beyaz bayrak açan siviller dahi üzerlerine ateş açılarak katlediliyor. İşgalciler, kullanılması uluslararası sözleşmelerce yasaklanmış bombaları Gazze'ye yağdırıyor. İnsanlık tarihinde örneğine az rastlanır bir zulüm, tüm dünyanın gözleri önünde yaşanıyor" dedi.

Açıklamanın ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için dualar okundu. Daha sonra grup Filistin'e destek için yürüyüş gerçekleştirdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı güzergahından devam eden yürüyüş, Gazi Paşa Caddesi'nde sona erdi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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