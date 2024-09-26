Üye Girişi
Haberler

Yalova'da Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi Düzenleniyor

Yalova'da Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi Düzenleniyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da düzenlenen Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi, ambulans sürücülerinin güvenli ve etkili bir şekilde görev yapmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor. Eğitimlerin teorik kısmı Altınova ilçesinde, pratik uygulamaları ise ambulans istasyonlarında gerçekleştiriliyor.

Yalova'da düzenlenen Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi'nde (ASGE) şoför adayları zorlu bir eğitimden geçiyor. 4 günlük eğitimin ardından pratik sınavı geçen adaylar ambulans şoförü oluyor.

Yalova İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı İl Ambulans Servisi Başhekimliği istasyonlarında şoför ve sağlıkçı sürücü olarak görev yapan personele yönelik ASGE eğitimlerinin teorik kısmı Altınova ilçesinde gerçekleştiriliyor. Eğitimlerle ambulans kazalarını ve yangınlarını önlemek, çalışanların ve vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amaçlanıyor. Eğitimler 4 gün boyunca 1 ASGE eğitim koordinatörü ve 4 eğitmen gözetiminde yapılıyor. İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde göreve yeni başlayan ambulans kullanıcısı şoförlere ilk gün teorik eğitimlerde oksijen tüpü, ilk yardım ve ASGE eğitimleri veriliyor. Sonrasında ise 3 gün boyunca yoğun bir pratik program uygulanarak ambulans sürücüleri yetiştiriliyor.

Eğitim Koordinatörü Numan Şeker, "Buradaki eğitimlerimiz ambulans sürücülerinin sıfır riskle, sıfır kaza şiarıyla devam ediyor. Burada amacımız güvenli sürüş, hastaya hızlı ulaştırmak. Yalova iline gelen bütün personele bunu uygulamaktayız. Kentteki bütün personellerle de eğimi tamamladık. İlk gün teorik eğitimde slaytlarla önce güvenlik kurallarını anlatıyoruz. 3 gün burada eğitim yapıyoruz. 3'üncü günün sonunda da arkadaşlara bir teorik sınav, yine üzerine alana inip alanda pratik sınav uyguluyoruz. Tabii bu sınavda sadece başarılı olanlar ambulans sürücülüğü yapabiliyor. Diğer arkadaşlar ise eğitimlerine devam ediyor" dedi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Güvenlik Altınova Sağlık yalova Eğitim Yerel

CHP'den istifa edecek mi? Gündeme bomba gibi düşen iddia Mansur Yavaş açıkça soruldu

CHP'den istifa edecek mi? Bomba iddia Yavaş'a açıkça soruldu

 Lübnan için ilk kez 'cehennem' kelimesini kullanan Guterres'ten BM konseyinde tarihi çağrı

Guterres, Lübnan için ilk kez o kelimeyi kullandı

 Ehliyetini yenilemek isteyenleri isyan ettiren detay: Bu durumu hemen düzeltin

Ehliyetini yenilemek isteyenleri isyan ettiren 2 TL detayı
Sanat camiasını karıştıran iddia! Selçuk Yöntem, Tamer Karadağlı'ya fena patladı

Selçuk Yöntem, Tamer Karadağlı'ya fena patladı: Yazıklar olsun
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mansur Yavaş CHP'den istifa edecek mi? Selçuk Yöntem- Tamer Karadağlı olayı nedir? Batuhan Karadeniz yurt dışına kaçtı mı? Batuhan Karadeniz nerede, suçu ne? Selçuk Yöntem kimdir? Selçuk Yöntem kaç yaşında, nereli? Hudutsuz Sevda bu akşam var mı? Hudutsuz Sevda yeni sezon ne zaman başlıyor? SON DAKİKA: Deprem mi oldu? 26 Eylül Perşembe deprem haberleri... 2025 KYK Yurt Time başvuru sonucu açıklandı mı? KYK burs/kredi başvurusu sonuçlarına nereden bakılır, ödemeler ne zaman başlıyor? Tamer Karadağlı- Gaye Filiz Alacacı olayı nedir? Gaye Filiz Alacacı kimdir? Gaye Filiz Alacacı kaç yaşında, nereli? TRT 1 YAYIN AKIŞI 26 EYLÜL: Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar var? Yaşar Alptekin kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Yaşar Alptekin kaç yaşında, nereli? Yaşar Alptekin biyografisi!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });