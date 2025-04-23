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Yalova'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem: Olumsuz Durum Bildirilmedi

Yalova'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem: Olumsuz Durum Bildirilmedi
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İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası Yalova'da olumsuz bir durumun yaşanmadığı açıklandı. Yalova Valiliği, saha tarama çalışmalarının sürdüğünü ve vatandaşların güvenliğinin ön planda olduğunu duyurdu.

İstanbul'un Silivri açıklarında yaşanan ve Yalova'da da hissedilen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrasında Yalova İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplandı. Kentte şu ana kadar olumsuz bir durumun bildirilmediği açıklandı.

İstanbul Silivri açıklarında 23 Nisan 2025 tarihinde saat 12.49'da meydana gelen ve Yalova'da da hissedilen deprem sonrası, TAMP (Türkiye Afet Müdahale Planı) çerçevesinde Yalova İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, AFAD'dan sorumlu Vali Yardımcısı Soner Kırlı başkanlığında ivedilikle toplandı. Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yapılan ilk değerlendirmelere göre, şu ana kadar ilimiz genelinde herhangi bir olumsuz durum bildirilmemiştir. Ekiplerimiz tarafından saha tarama çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir. TAMP kapsamında görev alan tüm ekiplerimiz, 24 saat esasına göre teyakkuza geçirilmiştir. Gelişmeleri anlık olarak takip ediyor, vatandaşlarımızın güvenliği için tüm kurumlarımızla koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" denildi.

Öte yandan, Yalova Valisi Hülya Kaya da sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "İlimizde de hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmemiş olup ilgili kurumlarımız tarafından saha tarama çalışmalarımız titizlikle devam etmektedir" ifadelerini kullandı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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