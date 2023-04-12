Yalova Belediyesi annesiz kalan yavru köpeklere kucak açtı

Geçirdiği trafik kazası sonucu annelerini kaybeden 7 yavru köpeğe, Yalova Belediyesi kucak açtı.

Geçtiğimiz günlerde 153 ALO EVİM'e bırakılan ihbar sonucu Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü hemen harekete geçti. Yeni doğan ve annelerini kaybeden yavrular, Yalova Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde özel bakıma alındı. Annesiz kalan 7 yavru köpeğe, anne şefkatiyle günlük bakımları veteriner hekimleri tarafından yapılıyor.

Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, gerekli bakımların ardından yavru köpeklerin sahiplendirileceğini kaydederek, "Uzman hekimlerimiz tarafından yavru köpeklerimiz bakıma alındı. Gerekli tedavilerin ve şartların da uygun olması halinde yavru köpekleri sahiplendireceğiz" dedi. - YALOVA