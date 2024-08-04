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Yalnız kalan yavru kedileri biberonla emziriyor

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Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yaşayan Habip Toprak, terk edilen yavru kedilere biberonla süt vererek hayatlarını kurtarıyor.

Yalnız kalan yavru kedileri biberonla emziriyor

ERZİNCAN - Erzincan'ın Üzümlü ilçesine bağlı Bayırbağ köyünde yaşayan Habip Toprak, annesi tarafından terk edilen yavru kedilere sahip çıkarak onların hayatlarını kurtardı.

Toprak, evinde küçük bir yaşam alanı oluşturdu ve yavru kedilere biberonla süt vererek düzenli bakım yapıyor. Özverili çabası sayesinde kediler hızla sağlıklı bir şekilde büyütülüyor. Adeta ölmek üzere olan yavrulara hayat veren Habip Toprak, son iki gündür dört yavru kediyi biberonlarla besleyerek büyütmeye çalışıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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