Yakınca Köyü'nde Tarım Emekçileri Gün Batımına Kadar Çalışıyor

Yakınca Köyü'nde Tarım Emekçileri Gün Batımına Kadar Çalışıyor
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Ağrı'nın Yakınca Köyü'nde tarım emekçileri, gün batımına kadar süren çalışmalarıyla doğayla güçlü bir bağ kurarak üretimin kalbinde yer alıyor. Bölge halkı, her yıl olduğu gibi bu yaz da hasat hazırlıkları yapıyor.

Ağrı'nın Yakınca Köyü'nde tarım emekçileri, gün batımına kadar süren çalışmalarıyla üretimin kalbinde yer alıyor. Akşam güneşinin altın rengini toprağa yansıttığı anlarda çekilen bu kare, çiftçilerin doğayla iç içe geçen mesaisine tanıklık ediyor.

Tarlada ilerleyen traktör ve arkasındaki römork, köyde süren hasat hazırlıklarının bir parçası. Bölge halkı, her yıl olduğu gibi bu yaz da sabahın erken saatlerinden gün batımına kadar durmaksızın çalışarak tarımın bereketini sofralara taşımaya hazırlanıyor.

Yakınca köyünde tarım sadece bir geçim kaynağı değil; aynı zamanda doğayla kurulan güçlü bir bağın, sabrın ve emeğin sembolü olarak görülüyor. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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