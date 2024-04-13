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Yakacık Köyü Muhtarı Hüseyin Yıldırım 4. dönemine başladı

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Yakacık Köyü Muhtarı Hüseyin Yıldırım mazbatasını alarak, 4'üncü dönemine başladı.

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Yakacık köyünde 31 Mart günü yapılan seçimlerde 145 seçmenin 122'si sandığa gitmişti. 4 oyun geçersiz sayıldığı seçimde mevcut muhtar Hüseyin Yıldırım, yeniden muhtar seçildi. Yıldırım, Söğüt Adliyesinde mazbatasını alarak, 4'üncü dönemine başladı. Kendisine oy veren vermeyen tüm köylülere teşekkür eden Yıldırım, hizmetlere kaldığı yerden devam edeceğini söyledi. - BİLECİK

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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