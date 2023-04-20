Yağmurla kayganlaşan yol kazaya neden oldu: 5 yaralı Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Yağmurla kayganlaşan yol kazaya neden oldu: 5 yaralı

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Kayseri-Malatya karayolu, Sivas'ın Gürün ilçesi Mazıkıran geçidinde meydana geldi. Kazada H.M.Ö. sevk ve idaresindeki 38 KN 400 Ford marka hafif ticari araç, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle takla attı. Sürücü ve araçta bulunan R.Ö., D.Ö., N.Ö. ve M.Ö. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gürün devlet hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan D.Ö. Sivas'a sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.