Yağmurda Oto Yıkama: Batman'da İlginç Anlar

Batman'da bir sürücü, yağışı fırsata çevirerek yağmur altında aracını fırçayla yıkadı. O anlar kameraya yansıdı.

Şehir merkezinde yağışı fırsata çeviren bir sürücü, aracını köpükleyip fırçalayarak adeta yol kenarında oto yıkama yaptı. Yağmurun etkisiyle sokakların boşaldığı sırada aracını kenara çeken sürücünün, elindeki fırça ve köpükle aracını detaylı şekilde temizlemesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla kaydederken, sürücünün yağmuru "bedava durulama" olarak değerlendirmesi gülümseten yorumlara neden oldu. - BATMAN