Yağmur'un Doğum Gününde Umut Balonlarıyla Destek

Hatay'da hastalıklarla mücadele eden 5 yaşındaki Yağmur Çolak'ın babasının sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım üzerine bir araya gelen vatandaşlar, küçük kızın doğum gününde gökyüzüne umut balonları bıraktılar. Balonların gökyüzünde rengarenk görüntü oluşturduğu anlar, Yağmur ve ailesine umut oldu.

İskenderun ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Ramazan Çolak, spina bifida (Meningomyelosel) ve hidrosefali hastalıklarıyla mücadele eden kızı Yağmur'un doğum günü için sosyal medya üzerinden çağrıda bulundu. Yapılan paylaşımın ardından İskenderun Millet Parkı, Yağmur'un doğum günü kutlamasına katılmak isteyen onlarca vatandaşla doldu. Motosikletli polis ekiplerinin öncülüğünde bebek arabasıyla getirilen Yağmur için özel pasta kesildi. Doğum günü kutlamasının ardından onlarca balon, küçük kızın yürüyebilme hayaline ortak olmak için gökyüzüne bırakıldı.

Kızının yaş günü kutlamasında duygu dolu anlar yaşayan baba Ramazan Çolak, "Sürecimiz 20 Ağustos 2020'de başladı. O günden bu yana Yağmur birçok ameliyat geçirdi ve tedavisi devam ediyor. Allah nasip ederse tek hayali yürümek. İskenderun halkı sayesinde bu hayali gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Bu kadar ilgi beklemiyordum ama sağ olsunlar Yağmur'u yalnız bırakmadılar. Onun için gelenleri görünce daha da azimlendi. İnşallah başaracağız" dedi. - HATAY