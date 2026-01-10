Haberler

Yabani hayvanlar, küçükbaş sürüsüne saldırdı

Güncelleme:
Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir çiftlikte ahıra gece saatlerinde yabani hayvanlar saldırdı. 132 küçükbaş hayvandan 85'i telef oldu, bir kısmı kayboldu.

HATAY'ın Arsuz ilçesindeki bir çiftlikte ahırdaki küçükbaş sürüsüne, yabani hayvanlar saldırdı. Saldırına 85 koyun telef oldu.

Arsuz ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde bulunan bir ahıra gece saatlerinde yabani hayvanlar saldırdı. 132 küçükbaş hayvanın bulunduğu ahırda 85 koyun telef oldu. Sabah saatlerinde ahıra geldiklerinde olayla karşılaştıklarını belirten hayvan sahibi Abit Özkan, çok sayıda koyunun telef olduğunu, bir kısmının ise kayıp olduğunu söyledi. Ayakta kalan hayvanların da çeşitli yerlerinden yaralı olduğu belirten Özkan, olayla ilgili şikayet üzerine inceleme başlatıldığını, muhtemel gece saatlerinde yabani hayvan saldırısı olduğunu söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel
