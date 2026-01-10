Yabani hayvanlar, küçükbaş sürüsüne saldırdı

HATAY'ın Arsuz ilçesindeki bir çiftlikte ahırdaki küçükbaş sürüsüne, yabani hayvanlar saldırdı. Saldırına 85 koyun telef oldu.

Arsuz ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde bulunan bir ahıra gece saatlerinde yabani hayvanlar saldırdı. 132 küçükbaş hayvanın bulunduğu ahırda 85 koyun telef oldu. Sabah saatlerinde ahıra geldiklerinde olayla karşılaştıklarını belirten hayvan sahibi Abit Özkan, çok sayıda koyunun telef olduğunu, bir kısmının ise kayıp olduğunu söyledi. Ayakta kalan hayvanların da çeşitli yerlerinden yaralı olduğu belirten Özkan, olayla ilgili şikayet üzerine inceleme başlatıldığını, muhtemel gece saatlerinde yabani hayvan saldırısı olduğunu söyledi.