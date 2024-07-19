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Yabancı Turistler Pamukkale'de Aşureye Hayran Kaldı

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Pamukkale'nin dünyaca ünlü teraventlerini görmek için Denizli'ye gelen yabancı turistler, hayatlarında ilk kez tattıkları şifa deposu aşureye hayran kaldı. Muharrem ayı nedeniyle hazırlanan aşureler, Güney Amerika, İtalya ve Polonya'dan gelen turistlere ikram edildi.

DENİZLİ (İHA) – Pamukkale'nin dünyaca ünlü teraventlerini görmek için Denizli'ye gelen yabancı turistler, hayatlarında ilk kez tattıkları şifa deposu aşureye hayran kaldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Muharrem ayı nedeniyle 500 kişilik aşure hazırlatıldı. Hazırlanan aşureler sema gösterisi izlemek için Karahayıt Mahallesi'nde kurulan çadıra konuk olan Güney Amerika, İtalya ve Polonya'dan gelen turistlere de ikram edildi. Yabancı turistler, hayatlarında ilk kez yedikleri aşureye hayran kaldı.

Dernek olarak 14 yıldan bu yana Muharrem ayında aşure hazırlatıp dağıttıklarını anlatan Ali Temel, "Aşure paylaşmanın, dayanışmanın ve birliğin sembolüdür. Aşure 17 çeşit malzemenin bir araya gelerek kendi tatlarını kaybetmeden yepyeni bir tadın oluşturduğu güzel bir karışım. Muharrem ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının daha da pekişmesine, tüm olumsuzlukların sona ermesine vesile olmasını diliyorum. Pamukkale Karahayıt'a tatil için Güney Amerika, İtalya ve Polonya'dan gelen turist kafilelerimiz vardı. Kafileler sema gösterisini izlemek için Dervişin Çadırına geldi. Turistlerimize de geleneksel aşuremizden ikram ettik. Hayatlarında ilk kez aşure yiyen turistler çok beğendi. Aşurenin ne demek olduğunu, nasıl hazırlandığını, içindeki malzemeleri de tercümanlar aracılığıyla onlara anlattık" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Güney Amerika Muharrem Ayı Pamukkale Polonya Denizli turist İtalya Turizm Yerel Güncel Haberler

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